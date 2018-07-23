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Emrah Serbes davasından flaş gelişme

Emrah Serbes'in alkollü ve aşırı hızla neden olduğu trafik kazasında annesi, babası ve kız kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik, hapis cezasının usul ve yasaya aykırı olduğu iddiasıyla istinaf yoluna başvurdu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:14
Emrah Serbes davasından flaş gelişme

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesine sunulmak üzere 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan dilekçede, Emrah Serbes ve Kenan Doğru hakkında verilen hapis cezalarının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, "Karara karşı yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz." denildi.

"DİLEKÇE İLE MAHKEMEYE SUNACAĞIZ"

Dilekçede, kararda hukuka aykırılık bulunması halinde hükmün bozulması, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemeye gönderilmesi, aksi takdirde ise istinaf mahkemesinde davanın duruşmalı olarak yeniden görülmesi talep edildi.

Avukat Burcu Ece Güler yaptığı açıklamada, Emrah Serbes ve Kenan Doğru'nun daha fazla ceza alması için "süre tutum" dilekçesiyle kararı istinafa taşıdıklarını belirtti.

Güler, "İstinaf nedenlerimiz mahkemenin gerekçeli kararının tarafımıza tebliği sonrası ayrı bir dilekçe ile sunulacak." dedi.

 

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13 YIL CEZA ALMIŞTI

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:14
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Emrah Serbes

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