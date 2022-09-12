Empoli-Roma maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İtalya Serie A'nın 6.haftasında Empoli ile Roma karşı karşıya gelecek. Peki, Empoli Roma maçını hangi kanal verecek? Empoli Roma maçı kaçta başlıyor?
İtalya Serie A'nın 6.haftasında Empoli sahasında Roma'yı konuk edecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
Empoli-Roma maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Empoli, 12 Eylül Pazartesi akşamı Roma'yı konuk edecek. Stadio Carlo Castellani'ne oynanacak maç TSİ 21.45'te başlacak. Karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Empoli-Roma muhtemel 11'ler:
Empoli: Vicar; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Grassi, Bandinelli; Pjaca; Satriano, Lammers.
Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.