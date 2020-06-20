Emniyetten Nurtaç Canan açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'da ayrılmak istediği eşi tarafından vurularak yaralanan Nurtan Canan'ın eşinin yakalandığını ve hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Emniyetten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"04.06.2020 tarihinde İstanbul İli Zeytinburnu İlçesinde ayrılmak istediği eşi tarafından ateşli silahla vurularak yaralanan Nurtaç CANAN’ın eşi, olayı gerçekleştiren R.C. isimli şahıs 19.06.2020 tarihinde İstanbul ekiplerimiz tarafından yakalanmış olup hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak kadına karşı şiddet, suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."