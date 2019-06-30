Emniyet'ten Küçükçekmece açıklaması: Aile şikayetçi olmadı
Dün gece Küçükçekmece'de infiale neden olan taciz iddialarına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden'ailenin yanlış anlaşılma olduğunu belirttiği ve Suriyeli çocuktan şikayetçi olunmadığı' açıklaması yapıldı.30 Haziran 2019 Pazar 14:26
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayla ilgili ailenin yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, Suriyeli çocuktan şikayetçi olmadığını bildirdi.
'Yanlış anlaşıldı'
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de yaşanan olaylara ilişkin iddialarla ilgili aile yanlış anlaşılma olduğunu belirtip Suriyeli çocuktan şikayetçi olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
18 kişiye işlem yapıldı
Bu arada, olayla ilgiyi 18 kişiye 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü muhalefetten işlem yapıldığı, şüphelilerin bu sabah emniyetten serbest bırakıldığı bildirildi.
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