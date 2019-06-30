0553 313 94 23

Emniyet'ten Küçükçekmece açıklaması: Aile şikayetçi olmadı

Dün gece Küçükçekmece'de infiale neden olan taciz iddialarına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden'ailenin yanlış anlaşılma olduğunu belirttiği ve Suriyeli çocuktan şikayetçi olunmadığı' açıklaması yapıldı.

30 Haziran 2019 Pazar 14:26
Emniyet'ten Küçükçekmece açıklaması: Aile şikayetçi olmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayla ilgili ailenin yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, Suriyeli çocuktan şikayetçi olmadığını bildirdi.

'Yanlış anlaşıldı'

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de yaşanan olaylara ilişkin iddialarla ilgili aile yanlış anlaşılma olduğunu belirtip Suriyeli çocuktan şikayetçi olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

18 kişiye işlem yapıldı

Bu arada, olayla ilgiyi 18 kişiye 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü muhalefetten işlem yapıldığı, şüphelilerin bu sabah emniyetten serbest bırakıldığı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 14:26
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. Küçükçekmece
  3. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü

YORUM YAZ

  • KaanKaan51 dk önce
    Zaten genelde bu çoğu taciz olayları ya yanlış anlaşılma yada iftira.Birine gıcık mı kaptı bi kadın taciz etti diye bağırıyo kadınlar. Görsen sırayını muşmula suratlı bi kadınç tövbe tövbe

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İyi anne olmanın 5 altın kuralı
  1. İyi anne olmanın 5 altın kuralı
  2. CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek..
  3. Araban’da konut ihtiyacına "özel"..
  4. MÜSİAD üyeleri aileleri ile kahvaltıda..
  5. Didim Triatlon Şampiyonası sona erdi
  6. Mahallelerarası Fındıkpınarı Futbol..
  7. Cinnet getirdi, evi ateşe verdi
  8. Teknosa’dan yaza özel kazandıran bilgi..
  9. "Amazon yerlileri tarihin en ağır..
  10. Sörf tutkunu ölümden döndü
  11. İstanbul Emniyeti Küçükçekmece’deki..
  12. Ozan Kabak imzaladı! İşte yeni takımı
  13. 15 Temmuz eserleri ödüllendiriliyor
  14. Babasını öldürtmek için sevgilisi ile..
  15. yeniakit.com.tr yazdı, İBB geri vites..
  16. Milli güreşçiler, Avrupa..
  17. Ertekin Ailesinin Mutlu Günü
  18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’da
  19. Evlerden 100 bin TL’lik eşya çalan..
  20. Kamyonetin kasasından düşen anne ve..
Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
"İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
"İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı

Günün Karikatürü

30 Haziran 2019
CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!