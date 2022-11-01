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Gündem Emniyetten Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına tepki: Helal etmiyoruz
Gündem

Emniyetten Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına tepki: Helal etmiyoruz

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kendilerine atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmediklerini ve söz konusu iftiraları atanlara haklarını helal etmediklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 21:26:00 -
Emniyetten Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına tepki: Helal etmiyoruz

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kendilerine atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmediklerini ve söz konusu iftiraları atanlara haklarını helal etmediklerini duyurdu.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin uyuşturucu mücadelesinde dünyanın parmak ısırdığı başarılar elde ettiği belirtildi.

Ekiplerin sadece bu yıl 198 bin 94 uyuşturucu operasyonu yaptığının, 252 bin 590 şüpheliyi yakaladığının ve bunlardan 22 bin 136'sının tutuklanmasına vesile olduğunun vurgulandığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tonlarca narkotik maddeyi çocuklarımıza ulaşmadan engelleyen, ülkemiz sokaklarını temizleyebilmek için ailelerinden, kendilerinden feragat eden ve tüm bunları verilen her türlü destek ve irade sayesinde yapabilen kolluk birimleri ve narkotik polisleri olarak, tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz."

Paylaşımda, Dünya, Avrupa ve Türkiye'de "Genel Nüfusta Madde Kullanım Yaygınlığı" ve "Madde Bağlantılı Ölümler" başlıkları altında verileri gösteren grafikler ile Avrupa ve Türkiye'de uyuşturucu madde yakalamalarının sayılarına yer verildi.

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