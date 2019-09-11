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Emniyetten ‘Güvenli eğitim-güvenli okul’ uygulaması

Yeni eğitim öğretim sezonun başlaması ile birlikte Malatya’da da Emniyet Müdürlüğü ekipleri önlemlerini arttırdı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:27
Emniyetten ‘Güvenli eğitim-güvenli okul’ uygulaması

Yeni eğitim öğretim sezonun başlaması ile birlikte Malatya’da da Emniyet Müdürlüğü ekipleri önlemlerini arttırdı.


Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada çocukların geleceğin teminatı olduğunu dile getirilerek eğitim çağındaki çocukların korku ve endişeden uzak güvenli ortamlarda eğitimlerini sürdürmeleri adına ‘Güvenli Okul-Güvenli Eğitim’in öncelikli hedefler arasında yer aldığı belirtildi. Öğrencilerin güvenli bir eğitim-öğretim dönemi geçirmelerini sağlama adına Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş ve trafik tedbirlerinin alındığının belirtildiği açıklamada özelikle okul önleri ve çevresinde alınan etkin tedbirler sonucunda meydana gelen suçlarda yüzde 50 azalma görüldüğünü belirtildi.


64 okulda 55 Sabit Okul Polisi uygulamasının bu yılda Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde devam ettirildiğinin belirtildiği açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:


“Bununla birlikte öğrenci yoğunluğu olan okullar ve bölgeler tespit edilerek Güvenli Okul-Güvenli Eğitim anlayışı içerisinde 187 Güvenlik Koordinasyon Görevlisi görevlendirilmiş. Ayrıca ilimiz genelinde okul önleri ve çevrelerine yönelik devriye hizmetlerimiz artırılmıştır. Ayrıca Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüzce Okulların açıldığı 9 Eylül 2019 tarihinde 11.00 -15.00 ve 19.00-21.00 saatleri arasında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik, KOM, Trafik denetleme Şube Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe Emniyet Müdürlükleri personelinden oluşan 52 personel ile il genelinde bulunan 38 Okul çevresinde ‘Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul ve Çevreleri ile Servis Araçları Denetim uygulaması gerçekleştirilerek,bu okulların çevresinde bulunan iş yerleri ile park ve bahçeler kontrol edilmiştir. Yapılan bu kontrollerde, 19 park, 12 internet kafe, 2 oyun salonu, 13 kahvehane ve 6 yurt çevresi kontrol edilmiş. Toplam 268 şahsın GBT sorgusu yapılmıştır. Yapılan sorgulamalarda 1 çalıntı motosiklet, 1 askeri firar, 1 yoklama kaçağı tespit edilerek gerekli işlemler yapılmış, motosiklet hırsızlığı şüphelisi olduğu değerlendirilen 1 şahıs polis merkezine teslim edilmiştir.” Okul önleri ve çevresinde asayiş uygulamalarının yanı sıra trafik yönünden de gerekli tedbirlerin alındığının belirtildiği açıklamada, okulların açılması ile trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin fazla bulunduğu okul önlerinde ve kavşaklarda gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.


Açıklamada, okul servis araçlarına yönelik denetimlerin de arttırıldığı belirtilerek “Okul çağındaki çocuklarımızım huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla 9 Eylül’de yapılan denetimlerde 187 okul servisi kontrol edilmiş kusurlu bulunan 21 okul servis araç ve sürücüsüne, toplam 8 bin 140 TL idari para cezası kesilmiştir”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:27
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