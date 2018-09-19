Emniyet'ten flaş karar! Bütün yolcu otobüslerinde o film izletilecek
Emniyet Genel Müdürlüğünce, yolcu otobüslerinde hareket edilmeden önce gösterilmesi amacıyla emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin spot film hazırlandı.19 Eylül 2018 Çarşamba 14:39
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının internet sitesinden paylaşılan emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin videoda, emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekiliyor.
Emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 75 oranında azalttığı vurgulanan videoda, yolcu otobüslerinde emniyet kemeri takmanın yasal zorunluluk olduğu hatırlatılıyor.
Film, yolcu otobüsleri hareket etmeden önce yolculara izletilecek.
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