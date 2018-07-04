0553 313 94 23

Emniyet'ten ailelere altın değerinde 12 uyarı!

Emniyet Genel Müdürlüğü aileleri çocukları konusunda uyardı! Emniyet Genel Müdürlüğü son dönemde kayıp çocuk vakalarının artması nedeniyle anne ve babaları uyardı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:56
Emniyet'ten ailelere altın değerinde 12 uyarı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından "Anne ve Babalar Dikkat" başlığı adı altında yapılan paylaşımda, çocukların kendilerini koruyabilmesi için ailelerin yapması gerekenlere dikkat çekildi.

Paylaşımda, ailelere çocuğun tanımadığı kişilerle fiziksel temas kurmasına izin verilmemesi, çocuğun tanımadığı kişilerden uzak durması, tanımadığı bir kişi tarafından vücuduna dokunulduğunda nasıl tepki vermesinin öğretilmesi gerektiği bildirildi.

"ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİLERE DİKKAT EDİN"

Ailelerin, çocuğun internet ortamında görüştüğü kişilere dikkat etmesi uyarısında bulunulan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Çocuğunuzun adını her yere yazmayın. Çocuğunuzun fotoğraflarını ismiyle birlikte sürekli sosyal medyada paylaşmayın. Telefon numaranızı ve acil ihbar hatlarını (155-156-112) ezberletin. Çocuğunuzun tanımadığı kişilerin arabalarından uzak durması gerektiğini ve gelebilecek tehlikelere karşı arabanın gittiği yönün tersi istikametinde koşmasını öğretin.

Çocuğunuz kaybolduğunda güvenlik güçlerinden yardım istemesi gerektiğini öğretin. Çocuğunuz için acil durumlar karşısında gizli bir kod icat ederek "anne ve babamın adı ne?, aile şifremizi söyle?" diye sormasını isteyin.

"KONUM UYGULAMALARIYLA ÇOCUĞUNUZUN NEREDE OLDUĞUNU ÖĞRENİN"

GPS sayesinde ve çeşitli mobil konum uygulamaları ile çocuğunuzun nerede olduğunu öğrenin ve şarjının ne kadar kaldığını takip edin. Kendini tehlikede hissettiği anda "Ben onu tanımıyorum!" diye bağırmayı öğretin. Tanımadığı kişilerle asansöre binmemesi gerektiğini söyleyin."

İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımlar:

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:56
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. Anne ve baba
  3. uyarı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Araplar Türk ortak arıyor
    1. Araplar Türk ortak arıyor
    2. Sofuoğlu'ndan alkışlanacak hareket!..
    3. Kaybolan Yusuf'la ilgili umutlandıran..
    4. Gaziantep'te 'çocuk tacizcisine'..
    5. Yakıp kavuran sıcaklarda nasıl..
    6. İnatçı iki sürücü gişede karşılaşınca..
    7. Amerikan sermayesi Trump'a karşı isyan..
    8. Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den enflasyon..
    9. TSK 9. devriyeyi gerçekleştirdi
    10. Sınırda skandal görüntü! YPG'nin..
    11. Sofuoğlu meclise Lamborghini'yle geldi!
    12. Kılıçdaroğlu'na kapıyı gösteren anket!..
    13. Cocu'nun Ozan Tufan kararı belli oldu
    14. 'Beş ayda tüm yılların rekorunu kırdık'
    15. Hamilelikte havuç tüketirseniz...
    16. Van Gölü'ne 'Mavi Bayrak' ödülü
    17. Esed rejiminden flaş çağrı: Geri dönün!
    18. SP liderinden flaş ittifak açıklaması:..
    19. "Leyla'nın katili amcasıdır"..
    20. Bebeğiniz için bebek köftesi tarifi
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi