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Emniyetten açıklama

Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler hakkında adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi

31 Ağustos 2019 Cumartesi 01:51
Emniyetten açıklama

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler hakkında adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hesabın kapatılması yönünde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Twitter şirketine resmi talep iletilerek, fotoğraflarla ilgili suç unsuru içeren paylaşımda bulunan sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 01:51
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

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