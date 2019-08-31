Emniyetten açıklama Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler hakkında adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler hakkında adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, hesabın kapatılması yönünde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Twitter şirketine resmi talep iletilerek, fotoğraflarla ilgili suç unsuru içeren paylaşımda bulunan sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.