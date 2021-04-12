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Gündem Emniyet'ten #12Nisan açıklaması: Soruşturma başlatıldı
Gündem

Emniyet'ten #12Nisan açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter'da #12Nisan etiketiyle sosyal medya terörü yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 12:54:00 -
Emniyet'ten #12Nisan açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter'da #12Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. 12.04.2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır.''

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