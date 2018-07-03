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Emniyet'te terfiler açıklandı

Emniyet Teşkilatı'nda bin 534 personel, bir üst rütbeye terfi ettirildi.

03 Temmuz 2018 Salı 17:53
Emniyet'te terfiler açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nun terfilerini uygun gördüğü ve emekliye sevk edilmesi kararlaştırılan Emniyet Teşkilatı personeli belirlendi.

Buna göre, 352 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 287 personel 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, 162 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 105 personel emniyet amirliğine, 105 personel başkomiserliğe ve 347 personel komiserliğe terfi ettirildi.

Ayrıca daha önce terfi ettirilenlerle birlikte 2. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesindeki 176 personel de İçişleri Bakanlık makamının onayıyla 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi oldu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 17:53
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü

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