Emniyet’te, Cumhur İttifakı’na akıl almaz operasyon! “MHP ile ilgili de patlat, geç”

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Ayhan Bora Kaplan davasında suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla yargılanan Serdar Sertçelik'in ifadesiyle Cumhur İttifakı'na yapılması planlanan 'Temiz Eller Operasyonunun' deşifre olduğunu belirtti.

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ile bu suç örgütüne mensup olmakla suçlanan 28’i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilirken davayla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla yargılanan Serdar Sertçelik geçen günlerde davanın gizli tanığı olduğunu açıklamıştı. Sertçelik Ankara Emniyeti'ne bağlı polislerin baskısıyla "gizli tanık" olduğunu ve gizli tanık ifadesinin içeriği konusunda polisler tarafından yönlendirildiğini öne sürdü. Sertçelik, ek ifadeyle AK Partili bazı yöneticilerinin ismini vermesi için emniyet tarafından zorlandığını iddia etti. Sertçelik ayrıca geçen günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı ses kaydıyla iddiasını dile getirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Sertçelik’in ifadesiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü merkezli olarak iktidara kurulan kumpasın deşifre olduğunu iddia etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube yetkililerinin, “Temiz Eller Operasyonu” adını verdikleri kumpasla Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP’yi de hedef aldıklarını ifade eden Şener şunları aktardı:

“Serdar Sertçelik kumpasın göbeğinde yer alan ve açığa alınan polis müdürleriyle yaptığı telefon görüşmelerinin kayıtlarını sosyal medya üzerinden yayınladı. Buna göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube yetkilileri, 'Temiz Eller Operasyonu' adını verdikleri kumpasla Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP’yi de hedef almışlar. Polis müdürü Şevket Demircan, Türkiye’ye geldiğinde vereceği ifadesine, yalnızca isimleri değil AK Parti ve MHP ile ilgili de eklemeler yapmasını istemiş. Öte yandan AK Partili bakanların da adının ekleneceği ifade ile hükümete yönelik 'Temiz Eller Operasyonu' yapılacağını gösteriyor. Polis müdürü Şevket Demircan, gizli tanık olarak ifade verme konusunda Serdar Sertçelik’i ikna etmek için 'Bize Temiz Eller Operasyonu’nu sizin ellerinizle başlattığınız haberini verdiler. Oradan pay biç sen' diyerek kumpasın ne kadar büyük olduğunu işaret ediyor. MHP’nin de ifadesinde geçmesini isteyen polis müdürü, 'MHP ile ilgili de patlat, geç' diyerek hedefini açık ediyor.”

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