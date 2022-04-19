  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Emniyete götürülen şahıs polis otosundan kaçtı! O anlar anbean kaydedildi
Yerel

Emniyete götürülen şahıs polis otosundan kaçtı! O anlar anbean kaydedildi

İstanbul Sultanbeyli'de yaşanan olay sonrası polis ekipleri tarafından emniyete götürülmek istenen şahıs, polis otosundan kaçtı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 19:31:00 - 2022-04-19 20:19:49

Sultanbeyli’de polis merkezine götürülmek üzere polis ekiplerince ekip otosuna bindirilen bir kişi, iki polisin de polis otosuna binmesiyle araçtan inerek kaçtı. Kaçma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapıyı açarak kaçtı

Sultanbeyli’de yaşanan olayda polis ekipleri S.Ö. isimli kişiyi emniyete götürmek istedi. Üst aramasının ardından polis aracına bindirilen S.Ö. iki polis memurunun polis otosuna geçmesinin ardından kapıyı açıp koşarak hızla uzaklaştı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Polis otosuna bindirilen şahsın aracın içerisinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde polis memurları bir şahsı polis otosuna bindiriyor. İki polisin de araca binmesiyle birlikte şahıs aracın kapısını açıp kaçıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay