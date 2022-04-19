Emniyete götürülen şahıs polis otosundan kaçtı! O anlar anbean kaydedildi
İstanbul Sultanbeyli'de yaşanan olay sonrası polis ekipleri tarafından emniyete götürülmek istenen şahıs, polis otosundan kaçtı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli’de polis merkezine götürülmek üzere polis ekiplerince ekip otosuna bindirilen bir kişi, iki polisin de polis otosuna binmesiyle araçtan inerek kaçtı. Kaçma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kapıyı açarak kaçtı
Sultanbeyli’de yaşanan olayda polis ekipleri S.Ö. isimli kişiyi emniyete götürmek istedi. Üst aramasının ardından polis aracına bindirilen S.Ö. iki polis memurunun polis otosuna geçmesinin ardından kapıyı açıp koşarak hızla uzaklaştı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Polis otosuna bindirilen şahsın aracın içerisinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde polis memurları bir şahsı polis otosuna bindiriyor. İki polisin de araca binmesiyle birlikte şahıs aracın kapısını açıp kaçıyor.