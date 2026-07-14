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Emniyet şeridinde kaza

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Emniyet şeridinde kaza

Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde emniyet şeridinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden O.M. (36) idaresindeki 34 CEB 853 plakalı hafif ticari araca, Sarıçökek mevkisinde emniyet şeridinde durakladığı esnada aynı yönde ilerleyen M.G. (43) yönetimindeki 33 BFL 90 plakalı hafif ticari araç çarptı.

 

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, 33 BFL 90 plakalı aracın sürücüsü ile yolcular N.G (37), B.G. (17) ve M.G. (13) yaralandı.

Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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