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Emniyet rütbe terfi sözlü sınavı ne zaman? | Emniyet terfi sınav sonuçları son dakika

Emir ve müdürlerin bir üst rütbeye terfisine imkan sağlayacak emniyet terfi yazılı sınavına giren emniyet mensupları Emniyet Müdürlüğü rütbe terfi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Emniyet rütbe terfi 2019 sonuçları açıklandı mı? Emniyet rütbe terfi sözlü sınavı ne zaman? Emniyet rütbe terfi sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

11 Mart 2019 Pazartesi 09:15
Emniyet rütbe terfi sözlü sınavı ne zaman? | Emniyet terfi sınav sonuçları son dakika

Emir ve müdürlerin bir üst rütbeye terfisine imkan sağlayacak emniyet terfi yazılı sınavına giren emniyet mensupları Emniyet Müdürlüğü rütbe terfi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Emniyet rütbe terfi 2019 sonuçları açıklandı mı? Emniyet rütbe terfi sözlü sınavı ne zaman? Emniyet rütbe terfi sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 

Emniyet teşkilatında amir ve müdürlerin bir üst rütbeye terfisine imkan sağlayacak sınavlar yarın başlıyor. Yazılı sınava, farklı rütbelerden 3 bin 701 emniyet mensubu katılacak. Emniyet teşkilatında amir ve müdürlerin bir üst rütbeye terfisini belirleyecek sınavlar için takvim hazırlandı.

"Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca, rütbe terfi sınavları kapsamında yazılı ve sözlü sınav ile hizmet içi eğitim ve eğitim sonu sınavı yapılacak. Tüm illerde yarın yapılacak yazılı sınava, 571'i 3. sınıf emniyet müdürü, 742'si 4. sınıf emniyet müdürü, 398'i emniyet amiri, A grubu 146, B grubu 52 olmak üzere 198'i başkomiser, A grubu 136, B grubu 62 olmak üzere 198'i komiser ve A grubu bin 107, B grubu 487 olmak üzere bin 594'ü komiser yardımcısı 3 bin 701 personel girecek.

Emniyet rütbe terfi sözlü sınavı ne zaman?

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 2018 Yılı Rütbe Terfi Sözlü Sınavı 19 – 27 Mart  2018 tarihleri arasında yapılmıştır.

2018 Yılı Rütbe Terfi Sözlü Sınav Sonuçları 18/04/2018 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştır. Yazılı sınavda başarılı olan personel, 11-17 Nisan tarihlerindeki sözlü sınava katılacak. Sözlü sınavı da başarıyla geçen personele 21-27 Nisan tarihlerinde hizmet içi eğitim verilecek. Daha sonra eğitim alan personel, 29 Nisan'da hizmet içi eğitim sonu sınavına girecek.

2019 Yılı Rütbe Terfi Yazılı Sınavına Yönelik Maddi Hata İtiraz Sonuç Duyurusu

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 2019 yılı Rütbe Terfi Yazılı Sınavı 06 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır.

Yazılı Sınav Sonuçları 08/03/2019 tarihinde saat: 14:55 itibari ile Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştır. Anılan Yönetmeliğin 31. Maddesi gereği Rütbe Terfi yazılı sınav sonuçları için yapılacak maddi hata başvurularının, neticelerin ilanından itibaren en geç 24 saat içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Rütbe Terfi ve Sınav İşlemleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı sınav sonucuna maddi hata itiraz dilekçeleri veren personelin Sınav Değerlendirme Komisyonunca sonuçları yeniden değerlendirilmiştir. 

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:15
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