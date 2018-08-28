Emniyet müdürü makam odasında intihar etti
Samsun Polis Okulu Müdürü olarak görev yapan 1.Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz, makam odasında intihar etti.28 Ağustos 2018 Salı 18:55
Samsun Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti.
Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın aktardığına göre; Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görev yaparken 2015 yılında Samsun Polis Meslek Yüksek Okulu'na tayin edilen 1.Sınıf Emniyet Müdürü Alagöz, silahı kafasına dayayarak ateşlediği iddia edildi.
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KAYNAK: HABERTÜRK
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