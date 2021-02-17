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Gündem Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik’e müjde
Gündem

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik’e müjde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin aynı hat üzerinden iletişim kurmasına imkan sağlayan muharebe sisteminin pilot il Ağrı'da hayata geçirildiğini ve kısa sürede Türkiye'de yaygın hale getirileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 16:35:00 -
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik’e müjde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık binasındaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen GAMER Muhabere Sistemi (GAMUS) tanıtım programına katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin aynı hat üzerinden iletişim kurmasına imkan sağlayan GAMUS'un pilot il Ağrı'da hayata geçirildiğini söyledi.

'Bu benim için bir devrimdir'

Sistemin kısa sürede Türkiye'de yaygın hale getirileceğini belirten Bakan Soylu, "Bu sistem, bizim uzun yıllardır en önemli hayallerimizden birisiydi. Ben özellikle sizlerle birlikte bu uygulamayı başaran ve bu uygulamayı geliştiren başta İçişleri Bakanlığımızın Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve oradaki çok değerli arkadaşlarımıza, emniyetimizin ve jandarmamızın bu uygulamayı geliştirirken birlikte çalıştığı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunun milli güvenlik açısından da çok önemli bir adım olduğunun altını çiziyorum. Gerek tüm ülkemizin karşı karşıya kaldığı hadiselerde tek bir koordinasyonun sağlanabilmesi, gerekse de afet gibi, genel saldırı gibi meselelerde bunun alternatif bir iletişim kanalından gerçekleşiyor olması benim için bir devrimdir. Bu devrimi sağlayan arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.

Daha sonra GAMER'den Ağrı'daki emniyet ve jandarma ekiplerine anons geçildi. Bu anons, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından alınarak yanıtlandı. Ardından emniyet ve jandarma unsurları yeni sistem üzerinden irtibata geçti.

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