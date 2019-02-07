Emniyet hizmetli alımı 2019 EGM hizmet alımı başvuru şartları?

Emniyet alımları 2019 son dakika. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kadrolu hizmet alımı yapacağını son dakika olarak açıklandı. EGM 21 ilde ortaöğretim-lise mezunu Peki ya başvuru şartları nelerdir? EGM en az ortaöğretim mezunu hizmet alımı yapılacak. Peki EGM hizmet alımına nasıl başvurulur? EGM ortaöğretim mezunu başvuruları ne zaman?

EGM başvuru şartları neler?

2018 yılı KPSS-P94 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar

T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir. Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

- Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

- Genel yetenek ve genel kültürü,

- Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

EGM başvuruları nasıl yapılacak?

Başvurular 04/02/2019 – 08/02/2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar yapılacak olan sözlü veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

- Kimlik belgesi,

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

- Başvuru yapan adaylar en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.

- KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları İllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

EGM hangi ilde personel alımı yapılacak?

- BİTLİS 2 kişi

- HAKKARİ 4 kişi

- KARS 2 kişi

- DİYARBAKIR 2 kişi

- NEVŞEHİR 2 kişi

- SAMSUN 4 kişi

- VAN 2 kişi

- YALOVA 2 kişi

- GÜMÜŞHANE 1 kişi

- KIRKLARELİ 1 kişi

- MUŞ 2 kişi

- MARDİN 2 kişi

- SİİRT 2 kişi

- SİNOP 1 kişi

- ŞIRNAK 6 kişi

- YOZGAT 1 kişi

- HABERLEŞME DAİ.BŞK. (ANKARA) 1 kişi

-ÖZEL HAREKAT BŞK. (ANKARA) 2 kişi

- KORUMA DAİ.BŞK. (ANKARA) 1 kişi

- NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE DAİ.BŞK. (ANKARA) 2 kişi

- SOSYAL HİZMETLER DAİ.BŞK. (ANKARA) 2 kişi

- TERÖRLE MÜCADELE DAİ.BŞK. (ANKARA) 2 kişi

- POLİS AKADEMİSİ BŞK. (ANKARA) 1 kişi

- BAYBURT POMEM 2 kişi

- KARAMAN POMEM 2 kişi

- TRABZON POMEM 2 kişi

- RÜŞTÜ ÜNSAL PMYO (İZMİR 1)