Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kayseri'de trafik kontrol noktasını ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kayseri'de trafik kontrol noktasını ziyaret etti.

Kayseri-Ankara kara yolu Kuzey Çevre Yolu Kavşağı yakınındaki kontrol noktasını ziyaret eden Aktaş, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve emniyet yetkilileri tarafından karşılandı.

Aktaş, uygulama noktasında Karabörk'ten bilgi aldı.

Kontrol noktasında durdurulan bazı sürücülerin bayramını kutlayan ve dikkatli olmaları konusunda onları uyaran Aktaş, çocuklara şapka ve kırmızı düdük verdi.

Aktaş'a denetimleri sırasında, Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.