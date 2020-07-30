  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kayseri'de trafik kontrol noktasını ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-07-30 16:05:50 -
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kayseri'de trafik kontrol noktasını ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kayseri'de trafik kontrol noktasını ziyaret etti.

Kayseri-Ankara kara yolu Kuzey Çevre Yolu Kavşağı yakınındaki kontrol noktasını ziyaret eden Aktaş, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve emniyet yetkilileri tarafından karşılandı.

Aktaş, uygulama noktasında Karabörk'ten bilgi aldı.

Kontrol noktasında durdurulan bazı sürücülerin bayramını kutlayan ve dikkatli olmaları konusunda onları uyaran Aktaş, çocuklara şapka ve kırmızı düdük verdi.

Aktaş'a denetimleri sırasında, Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı