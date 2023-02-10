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Gündem Emniyet Genel Müdürlüğünden provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama:
Gündem

Emniyet Genel Müdürlüğünden provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama:

Sosyal medyada, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 302 hesap yöneticisinden 10'unun tutuklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 12:24:00 -
Emniyet Genel Müdürlüğünden provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama:

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 yürütüldüğü hatırlatıldı.

Bu faaliyetler kapsamında, depremlerin ardından sosyal medyadan yardım çağrısında bulunanların adres ve lokasyon bilgilerinin belirlenerek koordinasyon kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 302 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 37 şahıs gözaltına alınmış, 10'u tutuklanmıştır."

Depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 29 internet sitesinin kapatılmasının sağlandığı bildirilen açıklamada, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin de yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek cüzdanların dondurulmasının sağlandığı ifade edildi.

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