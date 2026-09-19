Emniyet Genel Müdürlüğü Gaziler Günü'nde gazi ve ailelerini Ankara'da ağırladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazileri ve ailelerini Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ndeki yemekli programda ağırladı. Programa Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın yanı sıra çok sayıda polis, gazi ve gazi ailesi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sürdü.

"Esas rütbeyi veren Cenabı Allah"

Açılış konuşmasını yapan Çalışkan, gazileri "memleketimizin mühürleri" diye tanımladı. Çalışkan, "Bu memleketin sahibiysek şehitlerimiz ve tapu senedi gibi duran gazilerimizle bu memleketin sahibiyiz. Bu hürriyetin, bu rahatlığın sahibiyiz" dedi.

Gaziliğin ve şehitliğin istenerek elde edilemeyeceğini söyleyen Çalışkan, 1991'den bu yana terörle mücadele dahil en zor görevlerde çalıştığını, buna rağmen kendisine ne gaziliğin ne de şehitliğin nasip olduğunu anlattı. Bu iki mertebenin "Cenabı Allah'ın takdiriyle olan şeyler" olduğunu belirten Çalışkan, "Esas rütbeyi veren Cenabı Allah" ifadesini kullandı.

Atatürk Havalimanı saldırısında yaralanan Ahmet Berke gazi olarak görevde

Çalışkan, konuşmasında Atatürk Havalimanı saldırısında yaralanan polis memuru Ahmet Berke'yi örnek gösterdi. Çalışkan'ın anlattığına göre saldırganlardan birinin peşine takılan Berke, silahla vurulmasının ardından ağır yaralı halde saatlerce olay yerinde kaldı.

Berke'nin hastaneye ulaştırıldığında sağlık durumunun son derece ağır olduğunu aktaran Çalışkan, hamile eşinin talebi üzerine özel bir hastaneye sevk edilen polis memurunun tedavi sonucunda yeniden hayata döndüğünü söyledi. Çalışkan, iki çocuğu bulunan Berke'nin gazi olarak görevine devam ettiğini belirterek teşkilat mensuplarının fedakârlığını vurguladı.

Çalışkan: Haklarla ilgili konuşmayı Emniyet Genel Müdürü ve Bakan yapacak

Gazi haklarına da değinen Çalışkan, "Gazilerle ilgili ne yapsak, nasıl davransak az olacağına inanan bir emniyet mensubuyum" dedi. Diğer bir takım imkânlar ve haklarla ilgili konuşmayı ilerleyen zamanda Emniyet Genel Müdürü ile Bakan'ın yapacağını söyleyen Çalışkan, konuya dair çalışmalar bulunduğunu ancak detaya girmeyeceğini belirtti; "Olumlu pozitif gelişmeler var" ifadesini kullandı.

Program, Çalışkan'ın gün özelinde okuduğu şiirin ardından yemeğe geçilmesiyle sona erdi.