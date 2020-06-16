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Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları son dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte EGM atamaları merak edilmeye başlandı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcı oldu. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları kararları.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 08:06:00 - 2020-06-16 08:09:31
Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları son dakika

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirildi, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürü oldu.

Aktaş'tan boşalan Adana Emniyet Müdürlüğü görevine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci atanırken yerine ise Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu getirildi. Niğde Emniyet Müdürü ise Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş oldu. Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü görevine ise Polis Başmüfettişi Celal Taşçı getirildi.

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

 

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