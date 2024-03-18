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Gündem Emniyet FETÖ’nün kaçış rotasını belirledi: Antalya-Burdur-Afyonkarahisar-Kütahya-Bilecik-Bursa-İstanbul-Edirne-Yunanistan
Gündem

Emniyet FETÖ’nün kaçış rotasını belirledi: Antalya-Burdur-Afyonkarahisar-Kütahya-Bilecik-Bursa-İstanbul-Edirne-Yunanistan

Yeniakit Publisher
2024-03-18 09:54:00 -
Emniyet FETÖ’nün kaçış rotasını belirledi: Antalya-Burdur-Afyonkarahisar-Kütahya-Bilecik-Bursa-İstanbul-Edirne-Yunanistan

FETÖ mensuplarının başkaları adına açılan cep telefonu hatlarıyla illegal kaçışlarını organize ettikleri tespit edildi. Ancak örgütün herkesin yurt dışına çıkışına karşı olduğu saptandı. Aynı zamanda Emniyet, FETÖ'cülerin kaçış rotasını da belirledi.

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre Türkiye'de geçen yıl yapılan genel seçimlerden istediğini alamayan Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ), geçmiş dönemde örgütte kritik ve mahrem yapılarda görev alan isimleri tek tek yurtdışına kaçırmaya başladı.

Örgütün güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı olan ve yakın zamanda davası sonuçlanacak örgüt üyelerinin illegal kaçışlarını başkaları adına açılan GSM hatlarıyla organize ettiğini ortaya çıkardı.

Örgüt üyesinin kullandığı başkasına adına açılan hattın sinyal bilgileri çıkaran polis, kaçışın rotasını belirledi: Antalya-Burdur-Afyonkarahisar-Kütahya-Bilecik-Bursa-İstanbul-Edirne-Yunanistan.

Soruşturma kapsamında örgütün yurt içindeki mensuplarına ülkeyi terk etmesi yönünde çağrıda bulunduğu ve yönetiminin kaçış organizasyonlarında 'hicret' algısı oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

Kaçışlarda önceliğin örgütte kritik, mahrem yapılarda görev almış ve kalması riskli görülen kişiler olduğu öğrenildi. Örgütün bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği, diğerlerininse kendi imkanlarıyla kaçmasının istendiği belirtildi.
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Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde örgüt yöneticilerinin önemsiz gördüğü üyelerin kaçışıyla ilgili ise sorumluluk alınmaması yönünde talimat verdiği belirtildi.

Yurtdışına kaçmaya çalışan örgüt üyelerinin başkalarına adına açılan GSM hatları kullandığı ortaya çıktı. Polisin takibi sonucu terzi Bülent'in işyerinde yapılan aramada örgütün başkası adına açtırdığı bir hat ele geçirildi.

Hatta ait belgelerden numaranın sinyal bilgileri kontrol edildi ve örgüt üyelerinin yurtdışına kaçış organizasyonunda kullanıldığı belirlendi.

Hattın sinyal bilgileri kaçışın rotasını ortaya çıkardı. Antalya'dan başlayan sinyallere göre, örgüt üyeleri Burdur, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik ve Bursa güzergahını kullanarak İstanbul'a geçti.

Bir süre İstanbul'da sinyal veren hat daha sonra Edirne ve Yunanistan'a geçişte sinyal verdi.

Ayrıca örgütün kaçırdığı elemanlara belirledikleri mensupları aracılığıyla araç kiralayıp ulaşımlarını sağladıkları, gittiği ülkelerde yardımcı olacak mensuplar belirleyerek irtibat sağladığı kaydedildi.

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Hayro

Yakında CHP yönetici ve bazı sempatizanlarıda aynı yolu izleyecekler …Kacanın mal varlığına devlet el koysun …Ailesinife deport edelim!
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