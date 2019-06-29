Emniyet ekiplerinin şüphelendiği araçtan göçmenler çıktı Hatay'da emniyet güçleri tarafından uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtikleri tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdukları 31 MA 2074 plakalı hafif ticari araçtakilerin durumundan şüphelenerek kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde araçtaki 8 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi. Düzensiz göçmenler, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü G.M, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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