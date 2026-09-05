Talimat Başkan Erdoğan’dan! Dev sağlık üssüne adım adım

Hastanenin fiziki özelliklerine ve olası olağanüstü durumlarda kapasitesinin artırılabilmesine dikkat çeken Adem Çalkın, "6 Bloktan oluşan devasa bir devasa bir yatırım, hakikaten ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Tabi yine Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na çok çok teşekkür ediyorum. 140 bin metre kare alana kurulu, 140 bin metre kapalı alanı olan devasa bir bölge hastanesi inşa ediyoruz. Bu bölge hastanesini inşa ederken, tabi 500 yataklı olması ve her bir odanın tek bir hasta için kullanılabilmesi çok önemli bir ayrıntı, eğer ileride ihtiyaç olursa, Allah ihtiyaç vermesin ama tabi bir depremi yaşadık, pandemiyi yaşadık. İyi var, kötü gün var. 500 adayı 2 hasta yatırarak 25 metrekare büyüklüğünde bin hasta yatabilecek kapasiteye, hatta daha yüksek kapasiteye çıkarabilecek bir hastane. 18 ameliyathanesi var, 140 polikliniği var. Devasa bir hastane yapıyoruz" dedi. Kars Bölge Hastanesi’nin yalnızca kent merkezine hizmet veren bir sağlık kuruluşu olarak değil, çevre illeri de kapsayan bölgesel bir sağlık merkezi olarak planlandığını ifade eden Çalkın, Kars’ın sağlık alanında bölgenin öncü kentlerinden biri haline getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Çalkın, "Burası isminden de anlaşıldığı gibi bölgeye hitap edecek. Ardahan, Iğdır, Kars, Nahçıvan, açılırsa kapı Ermenistan, Artvin’in bir kesimi, Ağrı’nın ilçeleri biz burada bir bölge oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten son atamalara bakarsanız doktor atamalarına, ilk defa bölge de olmayan çocuk endokrini, çocuk kardiyoloji, nevroloji bunlar gibi birçok dalda atamalar oldu. Biz artık Kars’ı bölge haline getirme planımız var, hedefimiz var. Hiçbir ille yarışmıyoruz, bu ilde bu var, şu ilde bu var demiyoruz. Bizim kendi ilimiz bizi ilgilendiriyor. Buradaki TRA2 Bölgesi’nde de Kars öncü ildir ve biz Kars’ı bölge yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.