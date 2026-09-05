Kardiyoloji uzmanları uyarıyor: Nefes darlığı ve bacaklarda şişliğe dikkat!

Gök, kalp yetersizliğinde şikayetlerin yalnızca gündüz ortaya çıkmadığına dikkati çekerek, gece yaşanan nefes darlığının da önemli bir uyarı işareti olduğunu, daha önce tek yastıkla rahat uyuyan bir kişinin zaman içerisinde iki veya daha fazla yastığa ihtiyaç duyması ya da gece nefes darlığı nedeniyle uyanmasının kalp yetersizliği açısından değerlendirilmesi gerektiğini anlattı. Vücutta sıvı birikmesine bağlı olarak özellikle bacaklarda ve ayak bileklerinde şişlik gelişebildiğini ifade eden Gök, "Daha önce rahat kullanılan ayakkabıların ayağa dar gelmesi de göz ardı edilmemesi gereken belirtilerden biri. Beslenme düzeninde herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen kısa sürede belirgin kilo artışı yaşanması da vücutta sıvı birikimine işaret edebilir. Açıklanamayan hızlı kilo değişimlerinin değerlendirilmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.