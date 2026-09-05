Kardiyoloji uzmanları uyarıyor: Nefes darlığı ve bacaklarda şişliğe dikkat!

"Bu nedenle kalp yetersizliğinin altında yatan nedenin belirlenmesi, tedavinin önemli bir parçası. Çarpıntı, baş dönmesi ve bayılma, daha nadir görülen belirtiler arasında yer alıyor. Bu şikayetlerin ortaya çıkması halinde altta yatan ritim bozukluklarının araştırılması gerekiyor. Ritim bozukluğu tespit edilmesi durumunda, öncelikle bu sorunun tedavi edilmesi önem taşıyor. Kalp yetersizliğinin nedenine yönelik tedavi, hastalığın seyrinde belirleyici rol oynuyor." Kalp yetersizliği geliştikten sonra uygulanan tedavilerle hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılabildiğini ve hastaneye yatışların azaltılabildiğie değinen Gök, "Bu nedenle belirtilerin erken dönemde fark edilmesi, büyük önem taşıyor. Halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı, bacaklarda veya ayak bileklerinde şişlik gibi şikayetlerin yalnızca yaşa bağlanmaması gerekiyor. Bu belirtileri yaşayan kişilerin kardiyoloji değerlendirmesinden geçmesi, erken tanı açısından önemli."