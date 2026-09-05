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İşte bu hiç beklenmiyordu! Son ana kadar savaşıldı ama transfer dönemi yetmedi...

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İşte bu hiç beklenmiyordu! Son ana kadar savaşıldı ama transfer dönemi yetmedi...

Transfer dönemi sona erdi ve Galatasaray istediği o yıldızı alamadı.

#1
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! Son ana kadar savaşıldı ama transfer dönemi yetmedi...

Bu sezon transfer döneminde iddiasını ortaya koyan Galatasaray, her ne kadar Camavinga ismi ortaya atılsa da çok daha büyük oynadı... PSG'de ikinci rolde kalan Warren Zaïre-Emery için PSG'nin kapısını çaldı. Fransızları belki de ikna edecekti ancak genç oyuncunun Paris sevgisini aşamadı.

#2
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! Son ana kadar savaşıldı ama transfer dönemi yetmedi...

Galatasaray bu transfer döneminde hep zirveyi zorladı… Rafael Leão alındı. PSG'nin Rusya'daki durum nedeniyle çıkarmak konusunda risk almadığı Batrakov'u getirdi. Türk millî takımının 9 numarasını alan Deniz Gül'ü indirdi.

#3
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! Son ana kadar savaşıldı ama transfer dönemi yetmedi...

Bunun yanında Martinelli'yi kovaladı. Camavinga için Real Madrid ile görüştü. Van Dijk'ı zorladı. Osimhen'in varlığına rağmen Balogun'la bile dirsek teması kuruldu. Ancak transfer dönemi bittikten sonra Galatasaray'ın herkesin gözünün önünde olan ancak kimsenin göremediği bir operasyon için PSG ile görüştüğü ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların PSG ile Warren Zaïre-Emery'nin transferi için bir dizi görüşme yaptığı ancak hiç resmi teklif sunmadığı ortaya çıktı.

#4
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! Son ana kadar savaşıldı ama transfer dönemi yetmedi...

Fransız ekibiyle orta yol arandığı dönemde Zaïre-Emery için Galatasaray'ın oyuncu ve menajeriyle de görüştüğü belirtildi. Hatta Okan Buruk'un Zaïre-Emery ile FaceTime'da görüştüğü ancak genç oyuncunun oldukça kibar bir şekilde Buruk'u reddettiği bildirildi.

#5
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! Son ana kadar savaşıldı ama transfer dönemi yetmedi...

Menajerinin ise Zaïre-Emery'nin, özellikle ekonomik olarak büyük kazançlar elde edecek olmasına rağmen Avrupa'nın 5 büyük ligi değil, 5 büyük ligin sadece zirvesinde yer alan bir takım için PSG'yi bırakabileceğini söylediği aktarıldı. Zaten L'Équipe'e konuşan Zaïre-Emery'nin en yakınındaki isimlerden birisi, "Hayır, şimdilik değil. Warren, Paris'i o kadar çok seviyor ki ayrılmayı aklından bile geçirmiyor." dedi.

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