İşte bu hiç beklenmiyordu! Son ana kadar savaşıldı ama transfer dönemi yetmedi...

Bunun yanında Martinelli'yi kovaladı. Camavinga için Real Madrid ile görüştü. Van Dijk'ı zorladı. Osimhen'in varlığına rağmen Balogun'la bile dirsek teması kuruldu. Ancak transfer dönemi bittikten sonra Galatasaray'ın herkesin gözünün önünde olan ancak kimsenin göremediği bir operasyon için PSG ile görüştüğü ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların PSG ile Warren Zaïre-Emery'nin transferi için bir dizi görüşme yaptığı ancak hiç resmi teklif sunmadığı ortaya çıktı.