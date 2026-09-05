Muhammed Salah geri gelecek mi? Tüm gözler ondan gelecek haberde...

Mohamed Salah üçüncü kez baba oldu... Yeni doğan oğluna Mısırlılara göre "tuhaf" olan "Lil" ismini koydu. Bebeğini görmek için de İngiltere'de yaşamaya devam eden eşinin yanına uçtu. Teknik direktörü olmadığı için sahaya Hüseyin Çimşir'le çıkacak olan Trabzonspor'un sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçında Salah'ın olup olmayacağı ise henüz belli değil. Salah'ın oğluna verdiği "Lil" isminin Arapça kelime karşılığı "Gece" olarak tercüme edilebilir.