Muhammed Salah geri gelecek mi? Tüm gözler ondan gelecek haberde...
Gözler Salah'tan gelecek haberde artık...
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Gözler Salah'tan gelecek haberde artık...
Kızları Meca ve Kayan'dan sonra oğlu Lil'i kucağına alan Mohamed Salah, İngiltere'de doğum yapan eşinin yanında... Mısırlı futbolcunun pazar akşamı oynanacak Gençlerbirliği maçında takımla beraber olup olmayacağı merak konusu.
Mohamed Salah üçüncü kez baba oldu... Yeni doğan oğluna Mısırlılara göre "tuhaf" olan "Lil" ismini koydu. Bebeğini görmek için de İngiltere'de yaşamaya devam eden eşinin yanına uçtu. Teknik direktörü olmadığı için sahaya Hüseyin Çimşir'le çıkacak olan Trabzonspor'un sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçında Salah'ın olup olmayacağı ise henüz belli değil. Salah'ın oğluna verdiği "Lil" isminin Arapça kelime karşılığı "Gece" olarak tercüme edilebilir.
Mısır Milli Takımı'nın da kaptanlığını yürüten Salah'ın kız kardeşi Rabab Salah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni doğan bebeğin adını Lil olarak doğruladı. Meca ve Kayan adında iki kızı bulunan Mısırlı yıldızın oğluna "Lil" ismini vermesi ise Mısır’da sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Mısırlı futbolseverler bu ismi oldukça şaşırtıcı buldu.
Süper Lig’e ilk 3 haftada topladığı 4 puanla başlayan ve Avrupa kupalarına veda ederek moral bozukluğu yaşayan Bordo-Mavili ekipte gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi. Teknik direktör ayrılığı sonrası sahaya Hüseyin Çimşir yönetiminde çıkmaya hazırlanan Trabzonspor’da, İngiltere’de eşinin yanında bulunan Mohamed Salah’ın kritik mücadele öncesi takıma katılıp katılmayacağı önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak.
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