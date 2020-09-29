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Dünya Emmanuel Macron'un Brüksel korkusu! 'Mahvoluruz'
Dünya

Emmanuel Macron'un Brüksel korkusu! 'Mahvoluruz'

Kente kattığı ekonomik canlılık sebebiyle Avrupa Parlementosu (AP) oturumlarının Strazburg'da yapılması talebi daha önce olumsuz karşılanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Eğer Avrupa Parlamentosu yalnızca Brüksel'de toplanırsa mahvoluruz'' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:31:00 -
Emmanuel Macron'un Brüksel korkusu! 'Mahvoluruz'

Türkiye karşıtı Yunanistan destekçisi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosunun (AP) Strazburg'daki oturumlarının Brüksel'e kaydırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Litvanya’yı ziyaret eden Macron, Vilnius'ta üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Macron, koronavirüs sebebiyle Brüksel’e kaydırılan AP oturumlarının, kente ekonomik katkısı sebebiyle yeniden Strazburg'a alınmasına ilişkin talepten bahsetti.

Macron, AP toplantılarının Strazburg'a alınması fikrini şiddetle savunduğuna işaret ederek, "Eğer Avrupa Parlamentosu yalnızca Brüksel'de toplanırsa mahvoluruz. Çünkü on yıl içinde her şey Brüksel'de olacak. Ve insanlar Brüksel'de sadece bir araya gelecek. Ancak bahsedilen Avrupa bu değil’’ dedi.

Macron'un talebi

Emmanuel Macron, 23 Eylül’de AP Başkanı David Sassoli'ye mektup göndermişti. Kente kattığı ekonomik canlılık sebebiyle AP oturumlarının Strazburg'da yapılması talebinde bulunmuş ancak talebi karşılık görmemişti.

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