Emlakçılar Odası Başkanı: İddia ediyorum ev kiraları 10 binden 6-7 bine düşecek

Son bir yılda, emlak piyasası görülmemiş bir tabloya sahne oldu. Kiralar astronomik şekilde artış sürecine girerken, İstanbul'da kiralık ve satılık evler için adeta uzun kuyruklar oluştu. Ev sahipleri 3-4 bin TL'lik kiraları, birden bire 10 binli rakamlara çıkardı. Yakın zamana kadar 1 milyona alıcı bulamayan evlerin fiyatı 3-4 milyonlara çıktı.

Akşam Gazetesi'nden Şenay Büyükköşdere'ye konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa konut piyasasındaki bu hareketli sürecin sonlarına yaklaşıldığını düşünüyor. Talebin azalması, kira ödemelerinde sorunların başlamasıyla fiyatlardaki yukarı yönlü ivmenin tersine dönmeye başladığını söyleyen Aşa, "Kiralarda düşüş eğilimi başladı. İddia ediyorum. 2023'te 10 bin TL'lik evler 6-7 bine düşecek" dedi.

Vatandaşın aldığı maaşa göre kiraların çok yüksek olduğunu vurgulayan Aşa, "İnsanlar artık mevcut evinden çıkmamak için elinden geleni yapıyor. Hatta 2-3 binlik kirayı, 5-6 bine çıkanlar bile mal sahibinin talebine 'tamam' diyor. Çünkü arasa, onu bile bulamayacak. Şu an için kiralar yüzde şu kadar düştü demek mümkün değil ama nokta seviyesinde de olsa bu bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

Yüksek kiralar yüzünden ödeyememe sorunlarının başladığını ifade eden Aşa şunları söyledi:

"Bunlar ödenebilecek meblağlar değil, ayda 15-20 bin TL ödeyecek adam zaten gidip ev alıyor, niye kirada kalsın. Bu iş böyle devam etmez. Yakında icralar, kavgalar başlayacak demiştim. Maalesef o dönem geldi. Zamanında ev sahiplerine aklıselim çağrısı yaptık, 3-5 ay sonra bu kiralar ödenemediğinde yine sıkıntıyı sen çekeceksin dedik. Yüzde 100 zam yapmaya razı adama 'İlle 10 bin yapacaksın' dediler. Böyle bir açgözlük ve fırsatçılık olmaz."

Yüzde 25 limiti uygulanıyor mu?

Aşa, "Kiraya yüzde 25 artış limiti getirildi. Bu uygulanıyor mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Maalesef uygulanmıyor. Bir şekilde yine yüzde 50-60 hatta yüzde 100'lük zamlar yapıldığını görüyoruz.

Bu artık ekonomik bir olay olmaktan çıktı, sosyal bir olay haline geldi."

"Ev kiraları 10 binden 6-7 bine düşecek"

Nizamettin Aşa, "İnsanların kafasında 'kiralar bir noktaya geldi, artık düşmez' algısı var. Mesela 10 bin TL'ye çıkan bir kira rakamı bir daha asla geriye gelmez mi, 9 bine inmez mi?" sorusunun üzerine şöyle konuştu:

"Kim diyor 10 binlik ev 9'a düşmez? Nasıl düşmez, tabii ki düşer. 3 binden 10 bin TL'ye çıkan bir kira, bir daha tekrar 3 bin TL'ye düşmez ama o ev 6-7 bin TL'ye iner. Biz bunu 2016-2018 arasında da yaşadık aslında. O dönem kiralar da yüzde 50 düştü, satılıklar da. Bakın şu anda 5-6 milyon istenen evler 2-3 sene evvel 800-900 bine alıcı bulamıyorlardı.

İddia ediyorum ki bu sene sonunda satılıklarda da kiralıklarda da düşüş başlayacak. 2023'te 10 bin TL'lik evlerin 6-7 bine, en kötü 8 bine düştüğünü göreceğiz. Bu çok basit bir hesap. Türkiye'de kiracı profiline baktığımızda kimse 30-40 bin kazanmıyor."