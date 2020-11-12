Emlak vergisi yapılandırması var mı? Emlak vergisi yapılandırma başvurusu ne zaman?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılandırmaya ilişkin kanun teklifi görüşmeler sonrasında kabul edildi. Yapılandırma düzenlemesine göre, emlak vergisi borcu olan ve emlak vergisi borç affını bekleyenlere sevindiren haber geldi. Devlet olan vergi ve SGK borcu yapılandırması düzenlemesini de içerisine alan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Meclis’ten geçti. Bu teklife göre, emlak vergisi borçları da yeniden yapılandırılacak.

Emlak vergisi yapılandırma başvurusu ne zaman?

Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen yasa teklifine göre emlak vergisi yapılandırması için yapılacak olan başvuruların da içerisinde dahil olduğu vergi ve sigorta borçları yapılandırması için son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2020 olarak baz alınacak. Emlak vergisi yapılandırmasında bulunacaklar yıl sonuna kadar borçlarının yapılandırması için başvurusunda bulunacaklar.