Emlak vergisi her sene iki taksit olarak yatırılıyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte milyonlar emlak vergisi ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, emlak vergisi ne zaman hangi tarihler arasında ödeniyor?

Emlak vergisi taksit ödemeleri ne zaman? Emlak vergisi ne zaman sona erecek?

Kasım ayıyla birlikte pek çok kişi emlak vergisinin nereden nasıl ödenmesi gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, kasım ayı emlak vergisi ödemek için son tarih mi? Emlak vergisi her yıl iki taksit olarak ödeniyor. İlk taksit 1-31 Mayıs tarihlerinde ödeniyor. Emlak vergisi ikinci taksiti ise 1-30 Kasım tarihleri arasında ödeniyor.

Emlak vergisi belediyelerden, banka şubelerinden, internet bankacılığından, e Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden ödenebiliyor. Arzu edenler emlak vergisi mayıs ayında tek seferde ödeyebiliyor.

TC kimlik numaranız ve şifrenizle e Devlet’e giriş yapıp “Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Borcu Sorgulama” sayfasını bulabilirsiniz. Buradan ödemelerini online olarak tamamlayabilirsiniz. Emlak vergisi ödemelerinizi banka kartı ya da kredi kartıyla yapabilirsiniz. Ayrıca ödemeyi eft ya da havale ile de yapmanız mümkün.