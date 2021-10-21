Emlak vergisi ödeyecek olanlar tarihleri araştırmaya başladı. Emlak vergisi senede iki kez ödeniyor. İkinci taksitler bilindiği gibi yılsonuna doğru ödeniyor. Bu sebeple pek çok kişi “Emlak vergisi ne zaman ödeniyor?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, emlak vergisi ikinci taksit ayın kaçında ödenecek?

Emlak vergisi nedir?

Kişinin sahip olduğu arsa ya da bina üzerinden alınan vergi türüne emlak vergisi denir.

Emlak vergisi ödeme tarihleri! Emlak vergisi ne zaman ödenecek?

Ekim ayıyla birlikte pek çok kişi emlak vergisinin ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. Emlak vergisi her yıl iki taksit olarak ödeniyor. İlk taksit 1-31 Mayıs tarihlerinde ödeniyor. Emlak vergisi ikinci taksiti ise 1-30 Kasım tarihleri arasında ödeniyor.

Emlak vergisi belediyelerden, banka şubelerinden, internet bankacılığından, e Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden ödenebiliyor. Arzu edenler emlak vergisi mayıs ayında tek seferde ödeyebiliyor.

TV kimlik numaranız ve şifrenizle e Devlet’e giriş yapıp “Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Borcu Sorgulama” sayfasını bulabilirsiniz. Buradan ödemelerini online olarak tamamlayabilirsiniz. Emlak vergisi ödemelerinizi banka kartı ya da kredi kartıyla yapabilirsiniz. Ayrıca ödemeyi eft ya da havale ile de yapmanız mümkün.