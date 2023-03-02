Emlak ve Yatırım Uzmanı vatandaşlık programı endeksini açıkladı: 1’inci sırayı tutan o ülke

İsviçre menşeli "yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları" danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners, "Yatırım Göç Programları 2023" raporunu yayınladı. 40 programın yer aldığı raporda; ülkelerin önde gelen akademisyenleri, ülke riski uzmanları, ekonomistler, göçmenlik ve vatandaşlık hukukçuları ile seçkin bağımsız uzmanlardan oluşan kurul tarafından kapsamlı analiz ve karşılaştırmalara yer verildi. Raporda, yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programları içerisinde Avrupa’nın cazibesinin 2023’te de hüküm sürmeye devam edeceği belirtildi.

"Yatırım Göç Programları 2023" raporunun, yatırım yoluyla oturum veya vatandaşlık almayı düşünen herkes için çok önemli bilgiler içerdiğinin altını çizen Uluslararası Göçmenlik ve Vatandaşlık Hukuku Uzmanı ve Henley & Partners Başkanı Dr. Christian H. Kaelin, “Raporun, yalnızca özel müşteriler ve onların danışmanları ve diğer sektör profesyonelleri için değil, aynı zamanda daha fazla mali özerklik ve ekonomik büyüme elde etmek için yatırım geçiş programlarını yönetmek isteyen hükümet politika yapıcıları için de önemlidir.

Bu aşırı dalgalanma zamanında, ulus devletler, yatırımcıların fonlarını vatandaşlarına ve sakinlerine fayda sağlayan ulusal veya bölgesel sosyal, altyapı ve kalkınma projelerine tahsis etmek için yenilikçi bir finansman aracı olan yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarını kullanmaktadır” dedi.

Dünyada 35’ten fazla ofisiyle, varlıklı ailelere yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi’nde Malta’nın 77 puanla art arda sekizinci kez 1’inci sırada yer aldığını, 74 puanla Avusturya vatandaşlığının 2’nci sırada olduğunu açıkladı.

Karadağ vatandaşlık programın sonlanmış olmasına rağmen 71 puanla 3’üncü sırada yer aldığını belirten Demirel, halen hükümet tarafından değerlendirilen 700 başvurunun bulunduğunu söyledi. Demirel, sıralamayı şu şekilde sürdürdü: "Karayip ada ülkeleri, Grenada ve St. Lucia Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programlarıyla 70’er puanla 4’üncü sırayı paylaşıyor.

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Antigua ve Barbuda ve St Kitts ve Nevis Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programlarının 69 puanla 5’inci sırada yer alıyor." Demirel, Dominika Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı'nın ise 68 puanla 6’ncı sırada yer aldığını vurguladı. Popüler Türkiye Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı’nın 66 puanla 7’nci sırada yer aldığını belirten Demirel, Mısır ve Ürdün Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı ikilisinin 65'er puanla 8’inci sırada olduğunu, Kuzey Makedonya Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı'nın 64 puanla 9’uncu sırada, 62 puanla Vanuatu 10’uncu sırada ve 53 puanla Kamboçya’nın 11’inci sırada yer aldığını kaydetti.

Küresel Oturum Programı Endeksi’nde 100 üzerinden 74 puan alan Portekiz Altın Oturma İzni Programı, ele alınan 26 program arasında genel klasmanda 1'inci sırada yer aldı. Portekiz hükümeti, 10 yıl önce uygulamaya başladığı emlak alımı ve yatırım yapan yabancılara oturma izni verilmesi uygulaması ‘altın vizeyi kaldırmayı tartışıyor.

Son dönemlerde medyaya yansıyan Portekiz Altın Oturum İzni Programı’nın kapandığıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Demirel, “Portekiz hükümeti programı değerlendirmekte olup 16 Mart’ta tekrar toplanacak ve programın geleceğiyle ilgili bir karara varacaktır" dedi ve ekledi: "Geçmiş dönemde Portekiz Altın Oturum İzni Programı’na başvuran danışanlarımızın bu durumdan etkilenmeyeceği görüşündeyiz.

16 Mart’ta programın kapatılmasına karar verilse dahi, en erken 1 Haziran itibariyle alınan kararların uygulanabileceğini ve 1 Haziran öncesi yapılan başvuruların değişikliklerden etkilenmeyeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle hala Portekiz altın vizesine başvurmak mümkün."

Dünyanın yeni programı Namibya

Küresel Oturum Programı Endeksi’nde, Avrupa programlarının ilk 5 sıranın dördünü elinde tuttuğunu ifade eden Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel listeyi açıkladı: “Portekiz Altın Oturma İzni Programı 74 puanla 1'inci sırada. Avusturya 73 puanla 2'nci sırada.

İsviçre, Yunanistan ve İtalya Yatırım Yoluyla Oturum Programı 3'üncü sırada, 71 puanla Birleşik Krallık Yenilikçi Programı da 4'üncü sırada yer alıyor. Kanada Başlangıç Vizesi Programı 69 puanla 5'inci sırada.

Letonya Yatırım Yoluyla Oturum Programı ile Lüksemburg yatırım yoluyla oturum programları da 6'ncı sırada." "Malta Daimi Oturum Programı ve İspanya Yatırım Yoluyla Oturum Programı 65 puanla 7'nci sırayı paylaşıyor. Avustralya Yatırım Programı ve Singapur Küresel Yatırımcı Programlarının her biri 64 puan alarak 8'inci sırada.

Rum Kesimi Daimi Oturum Programı, İrlanda Yatırım Yoluyla Oturum Programı ile Panama Oturum Programı ise 62 puanla 9'uncu sırayı paylaşıyor. dunya-com'un aktardığı haberde: BAE Oturum Programı ve ABD EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı ile 10'uncu sırada yer alıyor.” Henley & Partners, 28 Şubat itibariyle dünyanın en yeni yatırım yoluyla oturum seçeneği olan Namibya seçeneğini duyurdu. Yatırımcı, minimum 316 bin dolara gayrimenkul satın aalarak, Namibya’da yaşama, iş yapma ve eğitim alma hakkını elde ediyor.