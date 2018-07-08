Emlak Konut’un yeni gözdesi Halkalı

Şirket, içerisinde el sanatlarından hanımlar lokaline, gençlik evinden kongresine kadar birçok etkinlik alanı bulunan proje için yapı ruhsatı aldı.ğını belirtti. 21 bin 205 metrekare alanı kapsayan Emlak Konut Halkalı projesinde toplam 34 adet bağımsız birim de bulunuyor.

Emlak Konut GYO tarafından yapılan açıklamada “Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mahallesi 859 Ada 2 Sosyal ve Kültürel Tesis Parselinde; Cami, El Sanatları Merkezi, Hanımlar Lokali, Gençlik Evi, Aşevi, Kütüphane, Sergi Alanı, Konferans Salonu ve 26 adet ticari üniteden oluşan toplam 34 adet bağımsız bölüm ile ortak kullanım alanlarına ait Yapı Ruhsatı 3 Temmuz’da alınmıştır” denildi.