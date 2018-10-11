Emlak Konut’tan 9 ayda 4.15 milyar liralık satış

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yılın 9 ayında 4,15 milyar TL değerinde 4 bin 194 adet bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi.

4194 bağımsız bölüm

Emlak Konut’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirket tarafından geliştirilen projelerde yılın 9 ayı itibarıyla toplamda KDV hariç 4 milyar 154 milyon 659 bin 315 lira değerinde, satışa esas brüt 639 bin 793 metrekare büyüklüğe ulaşan 4 bin 194 adet bağımsız bölümün satışının (ön satışlar dahil) gerçekleştirildiği belirtildi.

Yabancılar da aldı

Şirketin ocak-eylül dönemi için 4,08 milyar TL toplam satış değeri, 514 bin metrekare satılabilir alan büyüklüğü hedefi olduğu hatırlatılan açıklamada, hem satış değeri hem de satılabilir alan hedefinin aşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yabancı ülke vatandaşlarına KDV hariç toplam 846 milyon 994 bin 858 TL değerinde 698 adet bağımsız bölümün satışının yapıldığı belirtildi.