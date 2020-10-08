Emlak Katılım'ın 32'nci şubesi Antalya'da açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de farklı yerlerde şubeleşme çalışmalarını sürdüren Emlak Katılım, yeni şubesini Türkiye turizminin önemli kentlerinden Antalya’da hizmete sundu.

Emlak Katılım açıklamasına göre, şube ağı ve Emlak Katılım E-şube ile müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetlerini ulaştıran banka, Türkiye çapında 32’nci şubesini faaliyete geçirmiş oldu.

Banka; Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Pendik, Altunizade, Beykent, Güneşli, İmes, Merter, Üsküdar, Gebze, Ankara, Ankara (Ostim), Bursa, Bursa Yıldırım, İzmir, İzmit, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya, Konya Büsan ve Antalya şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

Yıl sonuna kadar 50 şubeye ulaşmayı hedefleyen banka ayrıca dijital kanallarını da geliştiriyor.





- "Şubeleşme çalışmaları yol haritamızda önemli bir yere sahip"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, turizm, tarım ve ticaret hacmiyle Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olan Antalya’da ilk şubelerini açmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Katılım bankacılığı ilkeleriyle yeniden faaliyetlerimize başlamamızın ardından, doğru hamlelerle gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerimiz için yenilikçi çözümleri sunacağımıza inanıyoruz. Yeni projelerle birlikte sürdürdüğümüz şubeleşme çalışmaları yol haritamızda önemli bir yere sahip. Yıl sonu şube hedefimiz kapsamında yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu anlamda dünya ve Türkiye turizm sektörünün en önemli merkezlerinden biri olan Antalya’da müşterilerimizle buluşmak bizim için ayrı bir sevinç kaynağı oldu. Şubelerimiz ile ülkemizin dört bir yanına hizmet götürürken, yerel ekonomiye ve istihdama da önemli bir katkı sağlıyoruz. Antalya’da hizmete sunduğumuz ilk şubemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."





- "Özellikle pandemi süreci ile dijital bankacılık araçları öne çıktı"

Özellikle pandemi süreci ile dijital bankacılık araçlarının öne çıktığını dile getiren Bayraktar, “Emlak Katılım olarak bu konuda süregelen çalışmalarımızda istediğimiz noktaya geldik ve Emlak Katılım E-Şube’yi hizmete sunduk. E-şube sayesinde müşterilerimiz şubeye gitmeden tamamen dijital kanal üzerinden hesap açabiliyor ve ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerine kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Genişleyen şube ağımız ve e-şubemizle ülkemizin istisnasız her köşesini kapsamayı ve müşterilerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.