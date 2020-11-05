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Ekonomi Emlak Katılım'dan 4 yeni şube açılışı
Ekonomi

Emlak Katılım'dan 4 yeni şube açılışı

İstanbul'da 20 ve Türkiye genelinde 42 şubeye ulaşan Emlak Katılım, yıl sonuna kadar 50 şubeyi faaliyete geçirmeyi hedefliyor - Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar: - "Şubelerimiz ülkemizin dört bir yanına götürdüğümüz hizmet noktaları olmakla birlikte, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan birer araç niteliğindedir. Şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz" - "Dijital bankacılık alanında müşteri memnuniyeti ve bağlılığını sağlayacak ürünler özelinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kulvarda büyümeye odaklanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:30:26 -
Emlak Katılım'dan 4 yeni şube açılışı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, İstanbul'da Kavacık ve Beşyüzevler şubelerini faaliyete geçirirken, Diyarbakır ve Batman'da da ilk şubelerini açtı.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modellerini sunan Emlak Katılım, şubeleşme çalışmalarında da hız kesmiyor.

Bu kapsamda İstanbul'da Kavacık ve Beşyüzevler (Gaziosmanpaşa) şubelerini faaliyete geçiren Emlak Katılım, Diyarbakır ve Batman'da da ilk şubelerini açtı. Böylece İstanbul'da 20 ve Türkiye genelinde 42 şubeye ulaşan Emlak Katılım, yıl sonuna kadar 50 şubeyi faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, şube ağını genişleterek müşterilerine ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerini sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye'nin hemen her noktasında şubeleriyle yer almayı istediklerini, bu doğrultuda şubeleşme çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Bayraktar, "Doğru hamlelerle gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerimiz için yenilikçi çözümler sunuyoruz. Yeni projelerle birlikte sürdürdüğümüz şubeleşme çalışmaları yol haritamızda önemli bir yere sahip. Bu bağlamda İstanbul'da Kavacık ve Beşyüzevler (Gaziosmanpaşa) şubemizi aktif hale getirdik." değerlendirmelerini yaptı.

Bayraktar, 1940'lı yıllardan itibaren Türkiye'nin petrol üssü olan, tarımsal faaliyetlerin yanı sıra sanayi sektöründe de yapılan yatırımlarla gelişim gösteren Batman'da da ilk şubelerini açtıklarını aktararak, "Şubelerimiz ülkemizin dört bir yanına götürdüğümüz hizmet noktaları olmakla birlikte, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan birer araç niteliğindedir. Şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Batman'da müşterilerimizin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına katılım bankacılığı ilkeleriyle ürettiğimiz hizmetlerle yanıt vermeyi hedefliyoruz. Bu sayede yerel ekonomiye de katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da da ilk şubelerini açtıklarına işaret eden Bayraktar, tüm şubelerinin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.


- "Dijital bankacılıkta büyümeye odaklanıyoruz"


Bayraktar, Türkiye'nin dört bir yanından müşteri kazanmak istediklerini aktararak, bu bağlamda şube ağları kadar dijital kanalları da etkin bir şekilde kullanmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Özellikle pandemi süreci ile dijital bankacılık araçlarının ön plana çıktığına vurgu yapan Bayraktar, bu konuda süregelen çalışmalarında istedikleri noktaya geldiklerini kaydetti.

Bayraktar, bu süreçte müşterilere uzaktan, şubeye gelmeden hesap açabilecekleri Emlak Katılım e-şube'yi hizmete sunduklarını anımsatarak, şunları ifade etti:

"Müşterilerimiz e-şube sayesinde şubeye gitmeden tamamen dijital kanal üzerinden hesap açabiliyor ve ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerine kolaylıkla ulaşabiliyorlar. e-şube bizim de müşterilerle teknolojinin imkanlarını kullanarak daha fazla iletişim kurmamıza yardımcı oluyor. Emlak Katılım olarak e-şube ile ülkemizin istisnasız her köşesini kapsamayı ve müşterilerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz. Dijital bankacılık alanında müşteri memnuniyeti ve bağlılığını sağlayacak ürünler özelinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kulvarda büyümeye odaklanıyoruz."


- Şube ağı 42 noktaya ulaştı


Emlak Katılım; Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Pendik, Altunizade, Beykent, Güneşli, İmes, Merter, Üsküdar, Avcılar, Metrokent, Maslak, Maltepe, Kavacık, Beşyüzevler (Gaziosmanpaşa), Gebze, Ankara, Ankara (Ostim), Aksaray, Batman, Bursa, Bursa Yıldırım, Diyarbakır, İzmir, İzmit, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya, Konya Büsan ve Antalya şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

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