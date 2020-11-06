Emlak Katılım’dan 4 yeni şube

Bu kapsamda İstanbul’da Kavacık ve Beşyüzevler (Gaziosmanpaşa) şubelerini faaliyete geçiren Emlak Katılım, Diyarbakır ve Batman’da da ilk şubelerini açtı. Böylece İstanbul’da 20 ve Türkiye genelinde 42 şubeye ulaşan Emlak Katılım, yıl sonuna kadar 50 şubeyi faaliyete geçirmeyi hedefliyor. Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, şube ağını genişleterek müşterilerine ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerini sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Bayraktar, “Doğru hamlelerle gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerimiz için yenilikçi çözümler sunuyoruz. Yeni projelerle birlikte sürdürdüğümüz şubeleşme çalışmaları yol haritamızda önemli bir yere sahip. Bu bağlamda İstanbul’da Kavacık ve Beşyüzevler (Gaziosmanpaşa) şubemizi aktif hale getirdik” değerlendirmelerini yaptı. Bayraktar, 1940’lı yıllardan itibaren Türkiye’nin petrol üssü olan, tarımsal faaliyetlerin yanı sıra sanayi sektöründe de yapılan yatırımlarla gelişim gösteren Batman’da da ilk şubelerini açtıklarını aktararak, “Şubelerimiz ülkemizin dört bir yanına götürdüğümüz hizmet noktaları olmakla birlikte, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan birer araç niteliğindedir. Şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Diyarbakır’da da ilk şubelerini açtıklarına işaret eden Bayraktar, tüm şubelerinin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu