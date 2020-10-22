Emlak Katılım Mersin ve Maltepe şubelerini hizmete aldı

Bu çerçevede Mersin’de ilk şubesini açan Emlak Katılım, İstanbul’da da Maltepe şubesini hizmete sundu. Yeni şubeleriyle İstanbul’da 19, Türkiye çapında ise 38 hizmet noktasına ulaşan Emlak Katılım, 2020 sonuna kadar 50 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Türkiye’nin önemli liman kentleri arasında yer alan, tarım, sanayi ve turizm hacmiyle öne çıkan merkezlerden biri olan Mersin’de ilk şubelerini açmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Katılım bankacılığı ilkeleriyle yeniden faaliyetlere başlamalarının ardından doğru hamlelerle gerek bireysel gerekse kurumsal müşteriler için yenilikçi çözümler sunduklarını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti: “Yeni projelerle birlikte sürdürdüğümüz şubeleşme çalışmaları, yol haritamızda önemli bir yere sahip. Yıl sonu şube hedefimiz kapsamında yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Son yıllarda Türkiye’nin yeni turizm bölgesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Mersin’de yeni müşterilerimizle buluşmak bizim için ayrı bir sevinç kaynağı oldu.”