  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Emlak Katılım Mersin ve Maltepe şubelerini hizmete aldı
Ekonomi

Emlak Katılım Mersin ve Maltepe şubelerini hizmete aldı

Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modellerini sunan Emlak Katılım, şubeleşme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:20:00 -
Emlak Katılım Mersin ve Maltepe şubelerini hizmete aldı

Bu çerçevede Mersin’de ilk şubesini açan Emlak Katılım, İstanbul’da da Maltepe şubesini hizmete sundu. Yeni şubeleriyle İstanbul’da 19, Türkiye çapında ise 38 hizmet noktasına ulaşan Emlak Katılım, 2020 sonuna kadar 50 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Türkiye’nin önemli liman kentleri arasında yer alan, tarım, sanayi ve turizm hacmiyle öne çıkan merkezlerden biri olan Mersin’de ilk şubelerini açmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Katılım bankacılığı ilkeleriyle yeniden faaliyetlere başlamalarının ardından doğru hamlelerle gerek bireysel gerekse kurumsal müşteriler için yenilikçi çözümler sunduklarını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti: “Yeni projelerle birlikte sürdürdüğümüz şubeleşme çalışmaları, yol haritamızda önemli bir yere sahip. Yıl sonu şube hedefimiz kapsamında yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Son yıllarda Türkiye’nin yeni turizm bölgesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Mersin’de yeni müşterilerimizle buluşmak bizim için ayrı bir sevinç kaynağı oldu.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Buzluktan çıkarıp yediler! Hepsi hayatını kaybetti
Dünya

Buzluktan çıkarıp yediler! Hepsi hayatını kaybetti

Çin’de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Buzlukta uzun bir süre bekletilen erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybet..
Bakanlıktan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
Gündem

Bakanlıktan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberinin asılsız olduğunu açıkladı. ..
İran'dan Türkiye teklifi
Dünya

İran'dan Türkiye teklifi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, Rusya ve Türkiye'n..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay