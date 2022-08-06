Emlak Katılım görüntülü görüşme ile hesap açan müşterileri için fidan bağışı yapıyor

Emlak Katılım müşterisi olan kişilere e-posta ile adına dikilen fidan hakkında bilgi verilirken, dikilen fidana ilişkin dijital sertifika da OGEM-VAK tarafından müşterilere iletilecek. Fidan dikimleri ise OGEM-VAK tarafından belirlenen dikim döneminde yaptırılacak. Hayatı kolaylaştıracak finansal çözümler sunan Emlak Katılım, müşterilerine dijital kanallardan ücretsiz para transferleri (EFT, FAST, havale), 20 binden fazla ATM’den ücretsiz işlem ve yüksek kâr paylaşım oranı gibi avantajlar sunuyor. Emlak Katılım, sağduyulu, çevreci ve sürdürülebilir yatırımları desteklemek, ülkenin kalkınmasında sosyal, ekolojik ve ekonomik kriterleri göz önüne alan sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunmak üzere çalışmalarına devam ediyor.