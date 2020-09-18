Emlak Katılım çıtayı yükseltti! Hedef 2020 sonuna kadar 50 şubeye ulaşmak

Banka, 2020 için belirlediği 40 şube hedefini de 50’ye çıkarttı. Türkiye’nin güçlü ekonomik konumuna güvendiklerini belirten Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, şunları kaydetti: gururlu ve mutluyuz “Bu güven ışığında ülkemizin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Çıtayı da yükseltmiş, 2020 yılı için planladığımız yeni şube hedefimizi 50 olarak belirlemiş durumdayız. Öbür taraftan 24’üncü şubemizi Gebze’de açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öncelikle önemli noktalarda yer almayı, şubeleşme çalışmalarımızla Türkiye’nin güçlü ekonomisine ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Dijital kanallarımızı geliştiriyoruz

“Şube ağımızı genişletmeye devam ederken dijital kanallarımızı da geliştirmeyi sürdürüyoruz” diyen Bayraktar, şöyle devam etti: “Pandeminin etkilerini de dikkate alarak bu zorlu süreçte müşterilerimize uzaktan, şubeye gelmeden hesap açabilecekleri Emlak Katılım e-şube’yi hizmete sunduk. E-şube sayesinde müşterilerimiz evlerinden adım atmadan internetten hesap açabilecek ve ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerine ulaşabilecekler. Ayrıca son dönemde önemi daha da artan dijital bankacılık alanında müşteri memnuniyeti ve bağlılığını sağlayacak ürünler özelinde çalışmalarımız devam ediyor.” Emlak Katılım; Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Pendik, Gebze, Ankara, Ankara (Ostim), Bursa, İzmir, İzmit, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya ve Konya Büsan şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor.