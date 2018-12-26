Emlak beyannamesi için son günler

2018 yılında gayrimenkul satın alıp vergi mükellefiyeti 2019 yılında başlayacak vatandaşların emlak vergisi beyannamesi için başvuru süresi 31 Aralık’ta sona eriyor. Bildirimin süresinde yapılmaması durumunda mülk sahibine ceza uygulanıyor.

İki taksitte ödenebilen emlak vergisi için belirlenen tarih aralıkları ise 1 Mart-31 Mayıs 2019 ve 1-30 Kasım 2019. Vergi ödemeleri e-belediye sistemi üzerinden online olarak ödenebileceği gibi arzu eden vatandaşlar belediyelerin emlak hizmetleri birimine giderek ödeme yapabilecekler. Vergisi ödenecek taşınmazın bir başka yerde olması halinde ise yine ödemeler tüm belediyelerden yapılabileceği gibi PTT aracılığı ile de yapılabiliyor.