Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı! Halk TV’den deprem bölgesindeki çalışmalara itibar suikastı

Halk TV’nin gündeme taşıdığı “ücretlerini alamayan işçiler” iddiasının arkasında, yalnızca 28 kişilik bir taşeron işçi grubunun maaş hakediş günleri gelmeden iş bırakmak istemesi olduğu ifade edildi.

4 BİN KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI DEV PROJEDE 28 KİŞİNİN EYLEMİ

4 binden fazla işçinin görev aldığı projede sadece 28 kişinin iş bırakmaya yöneldiği belirtilirken, bu kişilerin 25 günlük yevmiye gerekçesiyle eyleme geçtiği ortaya çıktı.

“3 AYDIR MAAŞ YOK” İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI

Bazı medya organlarında dile getirilen “3 aydır maaş alamadılar” iddiası da şirket yetkilileri tarafından net bir dille yalanlandı. Söğüt İnşaat yetkilileri, hakedişlerin ayın 30’unda yapıldığını, ödeme sürecinin normal takviminde ilerlediğini, üç aylık maaş iddiasının hiçbir temeli olmadığını belirtti. Taşeron firma olan RNK İnşaat bünyesinde çalışan 28 kişilik grubun; 25 günlük maaşlarını talep ederek ayrılmak istemesi üzerine sanki tüm inşaatta bir sorun varmış algısı oluşturmaya çalışıldığı ifade edildi.

SÖZLEŞMENİN AKSİNE MAĞDURİYET SÖYLEMİ

İş bırakma girişimindeki bazı kişilerin bölgede başka iş bulduklarını ve bu nedenle sözleşmeye uymadan ayrılmak istediklerini, bunu da “mağduriyet söylemi” üzerinden meşrulaştırmaya çalıştıkları iddia edildi.

4 bin işçinin çalıştığı projede Halk TV’nin haberi tek taraflı şekilde servis ederek projede yürütülen yoğun çalışmaları gölgelemeye çalıştığını vurgulandı. Bölgedeki binlerce işçi işini sürdürürken, 28 kişilik grubun çıkışının “genel çalışma atmosferini yansıtmadığı” kaydedildi.