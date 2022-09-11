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Spor Emirhan İlkhan, maça bakın nasıl damga vurdu!
Spor

Emirhan İlkhan, maça bakın nasıl damga vurdu!

İtalya Ligi'nde Torino forması giyen Emirhan İlkhan, Inter maçında yaptığı hata sebebiyle bir açıklama yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 20:12:00 -
Emirhan İlkhan, maça bakın nasıl damga vurdu!

İtalya Ligi'nde Torino forması giyen Emirhan İlkhan, Inter maçında yaptığı hata sebebiyle bir açıklama yayınladı.

İtalya Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Inter, sahasında Torino ile karşılaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeledeyi Inter, 1-0'lık skorla kazandı. Bu maçta atılan golde Emirhan İlkhan'ın hatası dikkati çekti.

Beşiktaş'tan Torino'ya 4.5 milyon euro bedelle transfer olan Emirhan İlkhan kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

 

"Hatam için üzgünüm"
Genç futbolcu "Hatamın sonucundan dolayı çok üzgünüm. Hataların bize yeni dersler verdiğine inanarak ve bilerek daha çok ve daha çok çalışmaya devam edeceğim. İçten mesajlarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere gerek İtalyan basını, gerek Torino Başkanı ve teknik heyeti Emirhan İlkhan'ın performansından memnun kalmıştı. Emirhan, Lecce maçında 64 dakika sahada kalırken, Inter karşılaşmasında ise 21 dakika süre aldı.

EMİRHAN NE YAPMIŞTI?

88. dakikada ceza sahası dışından kale önündeki Brozovic'e gelen topa Emirhan ayağını uzatmadı. Genç futbolcunun hatasını iyi değerlendiren tecrübeli Hırvat yıldız direğin dibinden topu Torino ağlarına gönderdi ve Inter'e 3 puanı getirdi. Emirhan, Torino taraftarları tarafından ağır eleştiriye maruz kaldı.

 

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