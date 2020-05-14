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Ekonomi

Emirdağ’a yeni yatırımlar

Emirdağ Belediye Başkanı ve Emirdağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Koyuncu’nun girişimleri ile ilçeye yatırımlar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:57:01 -
Emirdağ’a yeni yatırımlar

Emirdağ Belediye Başkanı ve Emirdağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Koyuncu’nun girişimleri ile ilçeye yatırımlar devam ediyor.


Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcıların cazibe merkezi haline gelmeye devam ediyor. Yatırımcıların Emirdağ’ı tercih etmesindeki en önemli sebep Emirdağ Belediye Başkanı ve Emirdağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Koyuncu’nun yatırımcılara sonuna kadar destek vermesi ve yanında olmasından kaynaklanıyor. 20 Ağustos 2019 tarihinde OSB’de yer tahsisi yapılan Necm Kimya Akaryakıt Ürn. Medikal Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması yapı ruhsatını alarak fabrika inşaatına başladı.


25 bin metrekare alana kurulacak olan fabrika, tarımsal ürünlerden etanol üreterek bundan özellikle sağlık sektöründe ve hastanelerde kullanılan dezenfektan ve antiseptik ürünler üretecek. Yaklaşık 7 milyon 500 bin TL yatırım tutarına sahip firma aylık 300 bin litre dezenfektan üretmeyi hedeflemektedir. En az 50 personel çalıştıracak olan fabrikanın 2021 yılı içerisinde üretime geçmesi bekleniyor.


“Artarak devam edecek”


Bölgede bulunan yatırımcıları OSB yönetimi olarak sonuna kadar desteklediklerini ve bu tarz katma değeri yüksek yatırımların önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini belirten Koyuncu, Emirdağ’a ve Emirdağ OSB’ye yapılan yatırımların ilçenin gelişimine önemli katkısı olduğunu dile getirdi.

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