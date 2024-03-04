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Ekonomi Emirates kabin memuru alımlarını sürdürüyor! İstanbul ve Ankara’da değerlendirme günleri düzenliyor!
Ekonomi

Emirates kabin memuru alımlarını sürdürüyor! İstanbul ve Ankara’da değerlendirme günleri düzenliyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-04 11:17:00 - 2024-03-04 11:18:03
Emirates kabin memuru alımlarını sürdürüyor! İstanbul ve Ankara’da değerlendirme günleri düzenliyor!

Dünyanın en büyük global havayolu şirketi Emirates, çok uluslu kabin ekibine katılmak üzere online başvuru yaparak seçilecek ve mülakata davet edilecek adaylar için 10 Mart 2024 tarihinde İstanbul ve 12 Mart 2024 tarihinde Ankara’da değerlendirme günleri düzenliyor.

Dubai merkezli havayolu, kişiye özel ve mükemmel ağırlama hizmetleri sunmaya ve yolcular için unutulmaz anlar yaratmaya istekli yetenekler arıyor. Emirates'in en büyük önceliklerinden birinin güvenlik olması sebebiyle, ideal adayların kendinden emin bir şekilde liderlik etmesi, uçak içi hizmetlerin, güvenlik ve emniyet prosedürlerinin yönetiminin kontrolünü üstlenmesi beklenmektedir. Emirates kabin ekibinin tamamına, havayolunun Dubai'deki son teknolojiyle donatılmış havacılık akademisinde birinci sınıf bir eğitim sunulacaktır.

 

Kariyerlerine kusursuz bir başlangıç yapmayı planlayan adayların, yalnızca özel davetle katılabilecekleri bu işe alım etkinliklerine seçilmek için İngilizce dilinde yazılmış güncel bir özgeçmiş (CV) ve yeni çekilmiş bir fotoğraf ile internet üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.

Adayların tüm günü mülakat alanında geçirecek şekilde hazırlıklı gelmeleri gerekmektedir. 


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emirates’in 160’ın üzerinde farklı milletten oluşan kelimenin tam anlamıyla global kabin ekipleri, havayolu şirketinin yolcu çeşitliliğinin ve 200'den fazla geniş gövdeli uçaktan oluşan modern filosu ile altı kıtada 130'u aşkın şehirde düzenlediği uluslararası operasyonların bir yansımasıdır. Dünyanın en büyük Boeing 777 ve Airbus A380 uçak filosuna sahip olan Emirates, kabin ekibi adaylarına olağanüstü kariyer fırsatları, mükemmel eğitim olanakları ve geniş yelpazeli bir gelişim programı sunmaktadır. Heyecan verici, kozmopolit bir şehir olan Dubai’de çalışacak olan Emirates kabin ekibi üyelerinin tamamı, vergiden muaf maaş, havayolu şirketi tarafından sağlanan ücretsiz konaklama, işe gidiş-geliş transfer imkânı ve kapsamlı bir sağlık sigortası gibi çeşitli yan hakların yanında Dubai'deki alışveriş ve eğlence etkinliklerinde özel indirimleri içeren çok cazip bir istihdam paketinden faydalanabilmektedir. Emirates'in büyüyen global uçuş ağı, altı kıtaya yayılmış geniş seyahat fırsatlarını da beraberinde sunmaktadır. Hem Emirates kabin ekibi üyeleri hem de aileleri ve arkadaşları uçuş düzenlenen tüm noktalarda cazip ve ayrıcalıklı seyahat avantajlarından yararlanabilmektedirler. 

Emirates 36 yıldır Türkiye'ye uçuşlar düzenlemekte ve şu anda İstanbul’dan haftalık 21 sefer ile Dubai ve 130’u aşkın şehre seferler gerçekleştirmektedir.

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