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Gündem

Emir Sarıgül'ün evinde parti! Silah sesleri duyuldu

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün Beykoz Konakları'nda yer alan evinde arkadaşlarıyla parti düzenlediği ve bu partide büyük bir tartışma çıktığı belirtildi. Komşuların olay yerinden aktardığı bilgilere göre, söz konusu tartışmada silah sesleri de duyuldu.

2020-04-19 02:06:00 - 2020-04-19 02:11:44
Emir Sarıgül'ün evinde parti! Silah sesleri duyuldu

Siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün Beykoz'da yer alan evinde arkadaşlarıyla bir parti düzenlediği iddia edildi.

Silah sesleri duyuldu

Komşuların ifade ettiğine göre, söz konusu partide büyük bir tartışma çıktı ve silah sesleri yükseldi.

Polis inceleme yaptı

Yükselen silah seslerinin ardından komşuların şikayeti üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin inceleme yaptıkları belirtildi.

Öte yandan bazı görgü tanıkları, site içerisinde yer alan 2 destek güç polisinin olaya ilk müdahalede bulunduğunu, ekiplerin ise ihbarın üzerinden birkaç dakika geçmesinin ardından olay yerine geldiklerini bildirdi.

Emir Sarıgül kimdir?
Emir Sarıgül kimdir?

Biyografi

Emir Sarıgül kimdir?

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Yorumlar

oflu baba

HIC BIR SEY OLMAZ KARAKOLDA CAY KAHVE ICERLER CIKIP GIDERLER BEN BURADA AMERIKAN POLISINI ARARIM HIC GOZUNUN YASINA BAKMAZ YERE YATIRIR ENSESINE BASAR KELEPCEYI TAKTIGI GIBI ALIR GOTURUR SU BILE VERMEZ CARESIZ TURK POLISI KUSURA BAKMA ABI DER GELDIGI GIBI GIDER IZLIYORUZ
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Mesut Sarp

Bu da yiyip yiyip azan siyasetçi döllerinden olmalı.
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