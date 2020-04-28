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Yerel

Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle güvercinleri ezdi

Eminönü Meydanı'nda tur atan bir kişi aracını üzerine sürerek onlarca güvercini katletti.

2020-04-28 16:41:00 -
Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle güvercinleri ezdi

Olay, sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Sürücü kaçarken çevredeki esnaf olay yerine koştu. Onlar güvercinin öldüğünü gören çevre esnafı duruma tepki gösterdi.

Ali Güler, "Beyaz bir araç, meydanda kuşların tam karşısına gelecek şekilde döndü. Son sürat kuşların içine girdi ve ezerek geçti. Yaklaşık 20 kuş ezdi. Ben uzak bir mesafedeydim. Buradaki esnafın müdahale etme şansı olmadı. Bastı gitti" dedi.

"Şikayette bulunmak için karakola gittim" diyen Güler, "İşlem yapılabilmesi için güvercinlerin sahipli olması gerektiğini söylediler. Yaptığı canice bir şey ama ruh halini bilemiyoruz. Toplum içinde bu insanla yaşayacağız. Başkalarına zarar vermemesi için tedavi edilmesi, hukuken bir ceza alması gerekiyor " diye konuştu.

 

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Yorumlar

YILDIRIM

Ve bu .... insanım diye geziyor memleketi .... sarmış ne terörüsti bitiyor ne ...... böyle ş...sizlere caydırıcı ceza verilmiyor. İnşallah sende araba altında kalırsın duam budur sana !
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atakan699

güvercinleri ezen insallah korona olur, yakalayin ve lütfen agir ceza verilsin
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