Eminevim'in kurucusu Emin Üstün programla anıldı

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl 68 yaşındayken ahirete irtihal eden iş insanı A. Emin Üstün, vefatının yıldönümünde ailesi, yakın dostları ve sevenlerinin katıldığı özel bir programla anıldı.



Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, canlı olarak yayınlanan anma programında merhum A. Emin Üstün'ün hayatı, bıraktığı izler, hayırsever kişiliği, girişimci yönü ve verdiği hizmetler, yakın dostları tarafından online gerçekleşen bağlantılarla anlatıldı.

Üstün'ün sevenleri pandemi tedbirleri kapsamında ulusal TV kanalı üzerinden gerçekleşen ve Eminevim Youtube kanalı üzerinden de yayınlanan programı canlı takip etti. Merhum iş insanının 90'lı yıllarda sürdürdüğü hayat mücadelesini ve yaşamını konu alan kısa belgesel de anma programında ilk kez yayınlandı.







- Kurduğu yüze yakın şirketle ülkeye hizmet etti







Hayatı boyunca birlik ve beraberliğin gücüne inanan Üstün, 68 yıllık yaşamının 55 yılını iş hayatıyla geçirdi. Küçük yaşta iş hayatına adım atan başarılı iş insanı, girişimci kimliği ile yüze yakın şirketin kuruluşuna imza attı. İlk olarak 1973'te LİFSAN Hidrolik Sanayi, 1987'de GENTAŞ, 1991'de faizsiz Elbirliği Sistemi ile araç finansmanında ilk kez hizmet veren Eminotomotiv, 2005 yılında ise faizsiz Elbirliği Sistemi ile ilk kez konut finansmanında hizmet veren Eminevim'i kurdu. Ardından Emin Grup çatısı altında sadece konut ve araç pazarında değil, gayrimenkul, inşaat, enerji, sigorta, turizm, tarım ve hayvancılık gibi daha birçok sektörde önemli atılımlar gerçekleştirerek pek çok şirketin kuruculuğunu yaptı.





- Faizsiz Elbirliği Sistemi en büyük eseri oldu







Üretim, yatırım ve istihdam alanlarında değer katan yatırımlara imza atan Üstün, 90'lı yılların zorlu şartlarında başarılı bir girişimle kurduğu, faiz ödeme zorunluluğunu ortadan kaldıran Elbirliği Sistemi’ni yerli bir finansman modeli olarak iş dünyasına kazandırdı. Sistemi ilk olarak otomotivde ardından konut, enerji, tarım ve hayvancılık gibi pek çok alanda uyguladı. Küçük yatırımları birleştirerek insanları üretime hem teşvik etti hem de ortak etti. 1991 yılından itibaren uygulanan Elbirliği Sistemi ile dar ve orta gelirli yüz binlerce insanın, faiz ödeme mecburiyeti olmadan, uygun bütçelerle ev ve araç sahibi olmasına vesile oldu.



Kendisinden kalan en büyük eserlerden biri olan ve 2 bin kişiyi istihdam eden Elbirliği Sistemi, bugün de Türkiye genelinde 128 şubede uygulanarak her yıl 20 binden fazla insanın ev ve araç ihtiyacını karşılamaya ve ülke ekonomisine yılda 4 milyar TL düzeyinde bir katkı sağlamaya devam ediyor.



A. Emin Üstün, 1951 yılında Bolu'nun Gerede ilçesinde doğdu. 1969-1974'te bugünkü adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Eğitim hayatı devam ettiği sırada 1973 yılında lif ve pres imalatı yapan LİFSAN Hidrolik Sanayi şirketini kurdu. 1987 yılında ise inşaat ve arsa işleri alanında faaliyetlerini bugüne kadar sürdüren GENTAŞ'ın kuruculuğunu yaptı. 1991 yılında şu an faaliyetlerine aktif olarak devam eden ve faizsiz Elbirliği Sistemi ile araç sahibi yapan Eminotomotiv’i, 2005 yılında ise otomobildeki Elbirliği Sistemi’ni konut sektörüne uyarlayarak, insanların faizsiz ev almasını sağlayan Eminevim'i kurdu.

Üstün aynı zamanda yardıma muhtaç insanlara destek olmak ve yardım çalışmalarını yürütmek için kurduğu (HAGEV) vakıf ile dünyanın pek çok noktasına yardım elini uzattı. İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasına, toplumun gelişmesine, kalkınması ve eğitimli insanların yetişmesine katkılar sundu. 68 yıllık hayatının son anına dek ülkemiz için her zaman çalışan, daima yeni bir şeyler yapmak için çaba gösteren, güven duyulan, saygı gören bir iş insanı kimliğiyle 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Üstün, 2019 yılında vefatının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

